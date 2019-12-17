Ankara’nın “Bölgede başka ülkelerle anlaşmaya varmaya hazırız” mesajı Tel Aviv’de karşılık buldu. İsrail basını, Akdeniz’den Avrupa’ya uzanan doğal gaz projesinin güvenliği için hükümetlerinin Türkiye’yle anlaşmaya mahkum olduğu değerlendirmesinde bulundu.

TEL AVİV ÇEKİNİYOR

Haaretz gazetesi ABD’nin sözde Ermeni soykırımı yalanını tanıma hamlesini konu alan analizinde İsrail’in çıkarları adına Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek zorunda olduğunu yazdı. Gazetedeki makalede, “Türkiye-İsrail ilişkileri dondurulmuş olsa da çıkarlar dengelerin değiştiğini gösteriyor. İsrail, Avrupa’ya taşınacak doğal gaz projesinin selameti ve güvenliği için Türkiye’yi karşısına almaktan çekiniyor” denildi. Ankara’nın Trablus ile imzaladığı mutabakatın Tel Aviv’e ilham verebileceğine dikkat çekilen makalede, “Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz anlaşmasından sonra İsrail’in doğal gaz boru hattı için Ankara ile müzakere etmesi gerekebilir” ifadelerine yer verildi.