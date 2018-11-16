İsrail basını: Ülke erken seçime gidiyor

İsrail basını, Başbakan Netanyahu ile koalisyon hükümetinin parçası Yahudi Evi Partisi lideri ve Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennett arasında gerçekleşen görüşmelerin olumsuz sonuçlanması sonucu ülkenin erken seçime gideceğini iddia etti.

İsrail Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennet'in önderliğindeki Yahudi Evi Partisi, Lieberman'dan boşalan savunma bakanlığı koltuğuna Bennet'in getirilmesini istemişti. İsrail basını, Netanyahu ile Bennet arasındaki görüşmede bu talebin Netanyahu tarafından reddedildiği bildirdi.

Yahudi Evi Partisi, liderlerinin savunma bakanlığına getirilmemesi durumunda koalisyon hükümetinden çekilme tehditinde bulunmuştu.

Görüşme sonra Netanyahu'dan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Bennett ile başarısız geçen görüşmesi sonrası açıklamada bulunan Netanyahu, pazar günü koalisyondaki partilerin liderlerini ikna etmeye çalışacağını söyleyerek, sağ kanat hükümeti devirmemeleri çağrısında bulundu.