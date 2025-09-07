İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
  • İsrail basını: Washington ile Hamas arasındaki görüşmeler yeniden başladı
Dünya

İsrail basını: Washington ile Hamas arasındaki görüşmeler yeniden başladı

İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu.

AA7 Eylül 2025 Pazar 07:24 - Güncelleme:
İsrail basını: Washington ile Hamas arasındaki görüşmeler yeniden başladı
Israel Hayom gazetesinin ABD'li ve Arap kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Washington ile Hamas arasındaki temaslar yeniden başlasa da ABD yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik ilerleyişini engellemeyeceği vurgulandı.

Haberde, görüşmelerin yeniden başlamasının, arabulucular Mısır ve Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için bir formül bulamamasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.

ABD'nin tutumunun "savaşın ancak tüm esirlerin serbest bırakılmasını garanti eden kapsamlı bir anlaşmayla sona erdirilebileceği" görüşüne dayandığı aktarılan haberde, Washington'ın bu çerçevede İsrail ile acil bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiği mesajını verdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak' dedik." şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.

