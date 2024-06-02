İsrail basını yazdı: Hamas'la rehinelerin bırakılması konusunda anlaşma sağlandı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 240'ıncı gününde sürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu devam eden saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze ve Refah kentlerini saldırıların 240'ıncı gününde de aralıksız sürdür.

Gazze kentinin Derec Mahallesi'ndeki Sahat eş-Şevva bölgesi, el-Belde el-Kadime'ye İsrail savaş uçakları, kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ndeki üniversite çevresi topçu atışları ile vuruldu. Saldırılara hedef olan evlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Refah kentindeki Brazil Mahallesi'ne İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu birçok ev tahrip oldu, insanlar yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Zehra ve Migraka beldeleri, Zeytun Mahallesi, İsrail topçuları tarafından uzun süre dövüldü. İsrail işgal güçleri, Refah kentinin batısını top atışlarıyla vururken ses ve sis bombaları da kullandı.

İSRAİL BASININA GÖRE İSRAİL, HAMAS'LA GAZZE'DEKİ REHİNELERİN BIRAKILMASI KONUSUNDA ANLAŞTI

İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin ilk aşamasında Gazze Şeridi'nde "ölü ya da diri" 33 rehinenin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Hamas'la bir esir değişimi anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın adı açıklanmayan siyasi bir kaynaktan aktardığı habere göre, İsrail, ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etti.

Kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 42 gün sürecek ilk aşamada açıkladığı öneride "askerler, kadınlar ve yetişkinler dahil olmak üzere canlı veya ölü rehinelerin serbest bırakılması" yer alıyor.

Rehineler, 6 hafta boyunca gruplar halinde serbest bırakılacak, bunun sonunda İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes yani savaşın sona erdirilmesi konusunda müzakereler başlayacak ve ardından anlaşmanın ikinci aşamasına geçilecek.

İsrailli kaynağa göre ikinci aşamada, "asker ve erkekler de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakılacak ancak iki taraf arasında savaşın tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olmadığı sürece bu gerçekleşmeyecek. Üçüncü aşamada ise ölen tüm rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Şili Devlet Başkan Gabriel Boric, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olacaklarını bildirdi.

Filistin'in, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" vereceği bildirildi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi'ne davet edilmesine, "ülke için üzücü bir gün" diyerek tepki gösterdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına pankartlarla tepki gösterdi.

İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin ilk aşamasında Gazze Şeridi'nde "ölü ya da diri" 33 rehinenin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Hamas'la bir esir değişimi anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu ve ciddi bir şekilde yaklaşılması gerektiğini belirtti.

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle başkent Tel Aviv ile Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

ABD, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerle tutukluların serbest bırakılması için devam eden görüşmelerde Mısır ve Katar'la birlikte arabulucu olarak Hamas ve İsrail'e son ateşkes taslağını sonuçlandırmaları çağrısında bulundu.