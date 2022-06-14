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Dünya

İsrail basını yazdı: İran'ın planını MİT engelledi

İsrail basını, MİT'in İran'ın Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçırma planını deşifre edip engel olduğunu yazdı.

Sabah14 Haziran 2022 Salı 10:15 - Güncelleme:
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İsrail basınının önceki gün geçtiği haberlerde, Mossad'ın verdiği ipucuyla geçen ay harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) saldırıyı durdurduğu yazıldı.

İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin 22 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Tahran'ın, İsraillilere yönelik "intikam saldırısı" tehdidinin arttığını öne sürmüştü. İran suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık vereceğini bildirmişti.

Times of Israel'in aktardığına göre kaçırma girişimi, Hüdayi cinayetinden önce gerçekleşti. Üst düzey İsrailli kaynaklara dayandırılan haberlerde, İranlı ajanların sayısı ve herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığı belirtilmedi.

Kaçırma girişimi önlendikten sonra İsrail'in, Türkiye'den planı yapan İranlılara karşı harekete geçmesinin istediği iddia edildi.

İsrail merkezli haber sitesi Ynet'e konuşan İsrailli bir yetkili, İran'ın İsraillileri kaçırma veya silahlı saldırı düzenleme girişimlerinin arttığını savundu.

MİT, İran'ın İsrailli işadamı Yair Geller'e suikast düzenleme planını da şubatta engellemişti. Geller'i izleyen suikast timinin 8 üyesi yakalanmıştı.

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