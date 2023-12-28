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Dünya

İsrail basını yazdı... İşte 'Gazze Kasabı' Netanyahu'nun duymak istemediği soru

'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordu ve istihbarat yetkililerine randevu vermiyor. İsrail basını, Netanyahu'nun 'Savaştan sonra Gazze'yi kim yönetecek?' sorusundan kaçtığını yazdı.

28 Aralık 2023 Perşembe 07:20 - Güncelleme:
İsrail basını yazdı... İşte 'Gazze Kasabı' Netanyahu'nun duymak istemediği soru
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İsrail'in Gazze'ye saldırı 3. ayına yaklaşırken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

Başbakan Netanyahu, ordu ve istihbaratın sorularından kaçıyor.

Bu iddia İsrail televizyonu Kanal 12'ye ait.

Kanalın haberine göre, istihbarat örgütleri Mossad ve Şin Bet ile ordu Netanyahu'dan görüşme talep etti.

Başbakan, son birkaç günde gelen 3 toplantı talebini de reddetti.

Güvenlik kurmayları, savaştan sonra Gazze'nin nasıl ve kim tarafından yönetileceği sorusuna yanıt arıyor.

NTV'de yer alan habere göre, Netanyahu'nun iktidarını korumak için bu soruyla yüzleşmekten kaçtığı yorumları yapılıyor.

ABD, savaştan sonra Gazze ile Batı Şeria yönetimlerinin birleştirilerek Mahmud Abbas hükümetine verilmesinde ısrarcı. Ancak Netanyahu, Gazze'nin bir daha Filistinlilerin yönetimine verilmeyeceğini söylüyor.

7 Ekim'deki Hamas baskınına işaret eden Netanyahu, geçtiğimiz haftalarda, "Gazze'de 7 Ekim öncesine dönüş olmayacak" açıklamasını tekrarladı.

Savaştan sonra Gazze'nin Filistinli bir yönetime verilmesi durumunda Netanyahu hükümetinin ayakta kalamayacağı değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde savaş kabinesinin bu konuyu ele alması bekleniyor.

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