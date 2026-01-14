İsrail medyası, Paris'te yapılan İsrail-Suriye görüşmelerinin kamuoyuna yansıdığı kadar kapsamlı sonuçlar doğurmadığını yazarken, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine de geniş yer ayırdı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, haberinde Türkiye'nin Orta Doğu'da giderek artan askeri ve diplomatik gücünün İsrail'de yakından ve kaygıyla izlendiğini aktardı. Maariv'e göre, Ankara'nın bölgesel adımları yalnızca sahadaki dengeleri değil, İsrail'in güvenlik ve strateji planlarını da doğrudan etkiliyor.

İSRAİL VE SURİYE ARASINDA GÜVENLİK ANLAŞMASI GERÇEKÇİ DEĞİL

Maariv'in aktardığına göre İsrail ile Suriye arasında son dönemde gerilimi azaltmaya yönelik sınırlı temaslar yürütülse de İsrailli yetkililer bu görüşmelerin kısa vadede bir güvenlik anlaşmasına dönüşmesini gerçekçi bulmuyor.

ÇEKİLME ŞARTI SÜRECİ TIKIYOR

Haberde, sürecin ilerlememesinin temel nedenlerinden birinin Şam yönetiminin, İsrail'in Suriye'deki Hermon Dağı bölgesinden tamamen çekilmesini pazarlık konusu yapılmayacak bir şart olarak öne sürmesi olduğu belirtildi. Tel Aviv'in bu talebi kesin biçimde reddettiği ve bunun tansiyonu düşürmek yerine süreci daha da karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

SOMUT İLERLEME YOK

Gazete, geçen hafta Paris'te İsrail, Suriye ve ABD'li temsilcilerin katılımıyla iki gün süren görüşmelere dikkat çekti. Maariv'e göre yalnızca ABD'nin aktif rol üstleneceği ve olası askeri sürtüşmeleri önlemeyi amaçlayan bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda uzlaşı sağlandığını yazdı. Bunun dışında somut bir ilerleme kaydedilmediği vurgulandı.

ASIL ENDİŞE TÜRKİYE

Gazete, bu sınırlı mutabakatın İsrail açısından yeterli bir güvence oluşturmadığını belirtirken, asıl endişe kaynağının Türkiye'nin bölgedeki askeri kapasitesini artırmaya yönelik adımları olduğuna dikkat çekti. Maariv, İsrail'de Türkiye'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerinin "dikkatle ve endişeyle" takip edildiğini yazdı.

DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Haberde, Türkiye'nin artan askeri gücü, diplomatik ağırlığı ve sahadaki varlığının İsrail açısından mevcut dengeleri sarstığı ifade edildi. Maariv'e göre Ankara'nın yükselen etkisi, Tel Aviv'i bölgesel stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

İsrail basını, Türkiye'nin bölgedeki artan nüfuzunun alışılmış güç dengelerini bozduğu görüşünde birleşirken, İsrailli karar alıcıların bu yeni tabloyu stratejik bir risk başlığı altında değerlendirmeye başladığını aktarıyor.