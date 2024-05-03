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Dünya

İsrail basınına göre CIA başkanı, esir takası müzakereleri için Kahire'ye gitti

İsrail basını, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiğini yazdı.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 22:58 - Güncelleme:
İsrail basınına göre CIA başkanı, esir takası müzakereleri için Kahire'ye gitti
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İsrail'in Walla haber sitesine göre, Burns, İsrail ile Hamas arasında dolaylı olarak devam eden esir takası müzakerelerine katılmak üzere Kahire'ye gitti.

Öte yandan İsrail'in Yediot Ahronoth gazetesi de, adı açıklanmayan bir Mısırlı yetkilinin Burns'un bugün erken saatlerde Kahire Havalimanı'na geldiğini bildirdiğini aktardı.

Ayrıca adı açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkililer de Yedioth Ahronoth'a "Arabulucular iyimser konuşsa da İsrail, Hamas'ın esir değişimi anlaşmasıyla ilgili tutumunu değiştirdiğini henüz duymadı." dedi.

HAMAS HEYETİ YARIN KAHİRE'YE GİDİYOR

Mısır'ın Al-Qahera News televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Hamas hareketinden bir heyetin İsrail ile esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda görüşmek üzere yarın Kahire'ye geleceğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de dün, Hamas'tan bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Mısır'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Mısır basınında 1 Mayıs'ta yer alan haberlerde, Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığı ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 29 Nisan'da Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusunda bir teklifin olduğunu söylemişti.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bin 600'ü aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 bin 800'den fazla yaralı bulunuyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen ateşkes kararını hiçe sayarak sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrailli yetkililer, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

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