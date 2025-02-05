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Dünya

İsrail basınına göre, ''Gazze'nin devralınması Trump'ın kendi fikriydi''

İsrail basını, 'ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması' fikrinin Başkan Donald Trump'a ait olduğunu ve 2 ayı aşkın süredir bu planı değerlendirdiğini iddia etti.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
İsrail basınına göre, ''Gazze'nin devralınması Trump'ın kendi fikriydi''
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İsrail'in Walla haber sitesine konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.

ABD başkanına yakın bir kaynak, "ABD'nin Gazze'yi devralmasının" Trump'ın kendi fikri olduğunu savundu.

Söz konusu kaynak, Trump'ın 2 aydır bu fikri değerlendirdiğini belirtti.

Öte yandan bir başka ABD'li yetkili, Trump'ın "Gazze için başka hiç kimsenin yeni bir fikri olmadığı sonucuna vararak planını sunduğunu" öne sürdü.

Walla'nın haberinde, Trump'ın ABD'nin Gazze'yi devralacağı açıklamasının ABD başkanının bazı danışmanlarını bile şaşırttığı, aşırı sağcı İsraillileri ise heyecanlandırdığı belirtildi.

Trump'ın ekibinden sadece birkaç kişinin Gazze açıklamasından önceden haberdar olduğu, İsrail heyetinin ise Beyaz Saray'daki basın toplantısının yapıldığı odadan sevinçle ayrıldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını ifade ederek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Bu açıklamalara ek olarak Trump, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" söylemişti.

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