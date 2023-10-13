İsrail basınından ABD ve Avrupa için çarpıcı itiraf: Peş peşe ziyaretler gerçekleştiriyorlar

Avrupalı ve ABD'li yetkililer, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışma sürecinde dayanışma göstermek amacıyla İsrail'e peş peşe ziyaretler gerçekleştiriyor. İsrail devlet televizyonu KAN'da konuyla ilgili bir haber yayımlandı.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İSRALE GELİYORLAR"

Haberde, başta ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda lider ve yetkilinin, bugün İsrail'e geleceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin de dayanışma için İsrail'i ziyaret edeceği kaydedildi.

Haberde ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın da 15 Ekim'de İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bilgisi verildi.

İsrail'i dün ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de bir araya gelmişti.

Blinken, ortak basın toplantısında, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanmış ve İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söylemişti.



İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.