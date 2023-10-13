İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8008
  • EURO
    29,3731
  • ALTIN
    1683.97
  • BIST100
    8130.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail basınından ABD ve Avrupa için çarpıcı itiraf: Peş peşe ziyaretler gerçekleştiriyorlar
Dünya

İsrail basınından ABD ve Avrupa için çarpıcı itiraf: Peş peşe ziyaretler gerçekleştiriyorlar

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 7'nci gününde sürerken İsrail'in basınından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD ve Avrupalı diplomatların İsrail'e ziyaretlerini yakın takibe alan İsrail basını, söz konusu diplomatların dayanışma göstermek amacıyla İsrail'e peş peşe ziyaretler gerçekleştirdiğini yazdı.

AA13 Ekim 2023 Cuma 11:30 - Güncelleme:
İsrail basınından ABD ve Avrupa için çarpıcı itiraf: Peş peşe ziyaretler gerçekleştiriyorlar
ABONE OL

Avrupalı ve ABD'li yetkililer, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışma sürecinde dayanışma göstermek amacıyla İsrail'e peş peşe ziyaretler gerçekleştiriyor. İsrail devlet televizyonu KAN'da konuyla ilgili bir haber yayımlandı.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İSRALE GELİYORLAR"

Haberde, başta ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda lider ve yetkilinin, bugün İsrail'e geleceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin de dayanışma için İsrail'i ziyaret edeceği kaydedildi.

Haberde ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın da 15 Ekim'de İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bilgisi verildi.

İsrail'i dün ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de bir araya gelmişti.

Blinken, ortak basın toplantısında, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanmış ve İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söylemişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

  • İsrail saldırıları
  • ABD diplomatlar
  • Avrupalı diplomatlar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.