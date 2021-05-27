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Dünya

İsrail basınından katliam itirafı! ''67 çocuğu öldürdük''

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, bugünkü sayısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayımladı.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:16
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Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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