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Dünya

İsrail basınından misilleme iddiası: İran, İsrail'e Irak'tan saldırabilir

İsrail basını İran'ın, işgalci İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına karşılık olarak Irak'tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 22:25 - Güncelleme:
İsrail basınından misilleme iddiası: İran, İsrail'e Irak'tan saldırabilir
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İsrail'in Walla haber sitesinde, İran'ın Tel Aviv'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İran'ın, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce misilleme yapabileceği öne sürüldü.

İsrail istihbaratının İran'ın Tel Aviv'e yönelik misillemesini "Irak topraklarından" yapmasını beklediği aktarıldı.

İran'ın misilleme için "Irak topraklarından" çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze fırlatmasının öngörüldüğü iddiasına yer verildi.

Haberde, misillemenin "İran toprakları yerine Irak'taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin" İran'daki stratejik hedeflere yönelik olası bir İsrail saldırısını önleme girişimi olabileceği yorumuna yer verildi.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ile ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapılacağını açıklamıştı.

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