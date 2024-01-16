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Dünya

İsrail basınından önemli iddia: Tünellerin uzunluğu Tel Aviv'in beklentilerinin üzerinde

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki tünel ağının uzunluğunun Tel Aviv'in beklentilerin üzerinde olduğu ve yaklaşık 700 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

AA16 Ocak 2024 Salı 23:07 - Güncelleme:
İsrail basınından önemli iddia: Tünellerin uzunluğu Tel Aviv'in beklentilerinin üzerinde
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Haaretz gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilisinin, "Hamas'ın Gazze'deki Şeridi'ndeki tünel ağının toplam uzunluğu 560 ila 720 kilometre arasında değişiyor." dediğini aktardı.

Haberde, İsrailli yetkililerinin daha önce, Gazze'deki tünellerin 400 kilometre civarında olduğu ve bölgede "5 bin 700 tünel girişinin bulunduğunu" tahmin ettiği kaydedildi.

Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünellerin "komuta kademesinin kullanımındakiler" ve "operasyonlar için kullanılanlar" şeklinde ikiye ayrılabileceği, ikinci tür tünellerin uzun süreli kullanıma uygun olmadığı aktarıldı.

  • Gazze tünelleri
  • İsrail saldırıları
  • Tel Aviv beklentileri

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