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Dünya

İsrail basınından yaptırım itirafı: Türkiye baskı kuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soykırımcı İsrail'e yönelik sert tutum takınması ve bebek katili Netanyahu'yu her fırsatta hedef alması, İsrail basınında yankı uyandırdı. Siyonist medya, Türkiye'nin diğer ülkelere İsrail'e karşı tutum takınmaya ve yaptırım uygulamaya yönelik baskı kurduğuna değindi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
İsrail basınından yaptırım itirafı: Türkiye baskı kuruyor
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Siyonist basınına konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Cohen Yanarocak, "Erdoğan her fırsatta Gazze'yi gündeme getiriyor. Dünya liderleriyle düzenlediği her zirvede bu konuyu gündeme getiriyor ve adım atılmasını talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sadece söylemde kalmadığını, aynı zamanda somut adımlar da attığını vurgulayan Yanarocak, Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'e karşı açılan soykırım davasına da dahil olduğuna işaret etti.

İsrail- Türkiye ilişkilerinde normalleşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taviz vermeyeceğini ifade eden Yanarocak, "Türkiye İsrail'e karşı somut adımlar atıyor. Ülke, Lahey'de İsrail'e karşı açılan davada yer alıyor, İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımların öncülerinden biri olarak kabul ediliyor" dedi.

Türkiye'nin İsrail'e karşı yaptırımlar konusunda diğer ülkelere öncülük ettiğine dikkat çeken Yanarocak , "Türkiye diğer ülkeleri İsrail'e karşı caydırıcı adımlar atması konusunda baskı kuruyor." ifadelerine yer verdi.

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