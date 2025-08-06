Siyonist basınına konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Cohen Yanarocak, "Erdoğan her fırsatta Gazze'yi gündeme getiriyor. Dünya liderleriyle düzenlediği her zirvede bu konuyu gündeme getiriyor ve adım atılmasını talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sadece söylemde kalmadığını, aynı zamanda somut adımlar da attığını vurgulayan Yanarocak, Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'e karşı açılan soykırım davasına da dahil olduğuna işaret etti.

İsrail- Türkiye ilişkilerinde normalleşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taviz vermeyeceğini ifade eden Yanarocak, "Türkiye İsrail'e karşı somut adımlar atıyor. Ülke, Lahey'de İsrail'e karşı açılan davada yer alıyor, İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımların öncülerinden biri olarak kabul ediliyor" dedi.

Türkiye'nin İsrail'e karşı yaptırımlar konusunda diğer ülkelere öncülük ettiğine dikkat çeken Yanarocak , "Türkiye diğer ülkeleri İsrail'e karşı caydırıcı adımlar atması konusunda baskı kuruyor." ifadelerine yer verdi.