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Dünya

İsrail: Baskında 4 askerimiz yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
İsrail: Baskında 4 askerimiz yaralandı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında Filistinlilere ait 400 eve girdiği ve yüzlerce kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskının 30 saati aşkın süredir sürdüğü kaydedilen açıklamada, baskın sırasında 4 İsrail askerinin hafif yaralandığı aktarıldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin "soruşturma için ilgili makamlara" teslim edildiği, İsrail güçlerinin ise Cenin'den henüz çekilmediği ifade edildi.

- İsrail güçleri, Cenin'de 7 Filistinliyi öldürmüştü

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını, kentin büyük kısmını kapsayacak şekilde genişletmişti.

Girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak bölgeyi tamamen kuşatan İsrail güçleri, kentteki yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kentte, Filistinlilere ait 3 evi bombaladığını, saldırıda 7 Filistinlinin öldüğünü ve yaralananların olduğunu aktarmıştı.

  • Cenin baskını
  • İsrail saldırısı
  • yaralanan askerler

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