İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4594
  • EURO
    29,0658
  • ALTIN
    1645.54
  • BIST100
    8218.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları durduracak
Dünya

İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları durduracak

İsrail, 'Sukot (Çardaklar) Bayramı' sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'daki geçişlerin tamamını ve Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını kapatacağını duyurdu

AA29 Eylül 2023 Cuma 00:34 - Güncelleme:
İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları durduracak
ABONE OL

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlikle ilgili durum değerlendirmesi ve siyaset cephesinden gelen direktifler doğrultusunda Yahuda ve Samiriye (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdikleri isim) ile Gazze'yle olan sınır kapılarının kapatılacağı belirtildi.

Geçişlerin, perşembe gece yarısından, 30 Eylül gece yarısına kadar durdurulacağı aktarılan açıklamada, 48 saat sürecek kapanma sırasında, İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörünün onayına bağlı olarak sadece insani ve sağlıkla ilgili istisnai durumlarda giriş- çıkışlara izin verileceği kaydedildi.

Bu yıl 29 Eylül-6 Ekim arasında kutlanacak söz konusu bayram, Hazreti Musa ile beraber Mısır'dan çıkan İsrailoğullarının çölde bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, "Sukot" (çardaklar, çadırlar) adıyla anılıyor.

Yahudi inancına göre, "Sukot Bayramı", İsrailoğullarının çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, 'çardaklar' anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.