İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da çeşitli adreslere gece saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda aralarında biri kadın en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 415'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.