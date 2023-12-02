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Dünya

İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 415'e çıktı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da çeşitli adreslere gece saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda aralarında biri kadın en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 415'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

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