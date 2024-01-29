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Dünya

İsrail, Batı Şeria'da 1350 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da 1350'si 'Hamas ile bağlantılı', toplam 2 bin 960 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
İsrail, Batı Şeria'da 1350 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana hakkında arama kararı bulunan 2 bin 960 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların 1350'sinin "Hamas ile bağlantılı" olduğu iddia edildi.

Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 6 bin 370 olduğunu belirtiyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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