İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki çeşitli adreslere gece ve sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 15 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Baskınlar sırasında gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 700'e yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA İsrail güçlerinin, El Halil kentinin Dora beldesinden Sari Yusuf Abdulkadir Amr'ın (26) evine baskın düzenlediğini, baskın sırasında açtığı ateş sonucu Amr'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

