32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5263
  • 6,1625
  • 253.819
  • 102016
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin yasa dışı konut inşa edecek

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yasa dışı konut sayısını 6 bin artıracak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme planını onayladı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in yakında başlayacak Orta Doğu turu öncesinde söz konusu inşa planının onaylanmasının önem arz ettiği belirtildi.

İsrail'in Kanal13 televizyonuna göre, İsrail Güvenlik Kabinesi dün de işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesinde Filistinlilerin 715 konut inşa etmesine izin vermişti.

İsrail yönetimi, son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria’nın yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

- BATI ŞERİA'DA 400 BİNDEN FAZLA YAHUDİ YERLEŞİMCİ YAŞIYOR
 

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Bu yerleşim birimlerinden bazılarını baraka ve konteynerlerden oluşan düzensiz Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor.

Öte yandan Doğu Kudüs'te ise 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldüren zanlı hakkında karar verildi

Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldüren zanlı hakkında karar verildi

Bakan açıkladı: Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Bakan açıkladı: Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

Dizel skandalında yeni gelişme: Rupert Stadler'e dava açıldı

Dizel skandalında yeni gelişme: Rupert Stadler'e dava açıldı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

Doğanın küçük canlıları

Doğanın küçük canlıları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA