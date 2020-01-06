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Dünya

İsrail, Batı Şeria'da bin 900'den fazla yasa dışı konut inşasını onayladı

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine bin 900'den fazla yeni konut inşasına onay verdiğini açıkladı.

AA06.01.2020  22:33 - Güncelleme: 06.01.2020  22:33

Barış Şimdi Hareketi tarafından yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı ilgili birimin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşası planını görüşmek üzere dün ve önceki gün iki ayrı toplantı yaptığı belirtildi.

Yapılan toplantıların ardından Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine bin 936 yeni konut inşa edilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Raporda ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki geçici hükümetin yetkisi olmamasına rağmen Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa edilmesi planına devam ettiğine dikkat çekilerek, "Netanyahu, barış umutlarını sabote ederek İsrail'i antidemokratik apartheid bir devlet olmaya doğru sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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