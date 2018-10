İsrail Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde El-Halil kentinin güneyindeki Ummuşşeyhan köyüne baskın düzenledi. İsrail güçleri daha sonra köyde bulunan Mahmud Ebu Taha isimli Filistinlinin evini yıktı. Üç yıl önce 140 metrekarelik alan üzerine inşa edilen evin boş olduğu belirtildi. İsrail'in daha önce, Ebu Taha'ya evin C bölgesinde "ruhsatsız olarak inşa edildiği" gerekçesiyle yıkım tebligatı gönderdiği aktarıldı. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı. İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.