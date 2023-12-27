İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, 6 hafta önce Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen füzeli saldırıda ağır yaralanan Abdulkerim Bedirat'ın (24) bugün öldüğünü duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA, Bedirat'ın 14 Kasım'da İsrail'e ait bir insansız hava aracından (İHA) atılan füze parçalarıyla karnından yaralandığını ve Nablus'ta bir hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 312 oldu.