29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8171
  • 6,3834
  • 283.828
  • 98157.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Batı Şeria'da inşa halindeki camiyi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde inşa halindeki cami ile bir evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, El Halil kentinin güneyindeki Cebeli Cevher bölgesine bağlı Halle Mahallesi'nde inşa halindeki "Ümmet Camisi" ile bir ev İsrail güçlerince yıkıldı. 
 
WAFA'ya konuşan El Halil'deki Filistinli yetkililer, İsrail makamlarının caminin yıkılacağına dair daha önce herhangi bir uyarı yapmadığına dikkati çekti.
 
Yıkıma tepki gösteren Filistinli yetkililer, Ümmet Camisi'nin yıkılmasının Müslümanların kutsal mekanlarına karşı bir saldırı ve provokasyon olduğunu ifade etti.
 
İsrail makamlarınca, yıkılan cami ve evin "C bölgesinde" yer aldığı ve ruhsatsız olduğu iddia edildi. 
 
İSRAİL YÖNETİMİ FİLİSTİNLİLERE AİT YAPILARI YIKIYOR
 
İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.
 
Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.
 
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
 
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe

Bakanlık duyurdu: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe

ABD uçakları, Rusya'yı gözetleyecek

ABD uçakları, Rusya'yı gözetleyecek

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

İP Denizli il yönetimi istifa etti

İP Denizli il yönetimi istifa etti

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Böylesi görülmedi! Maymun, yavru kediyi rehin aldı

Böylesi görülmedi! Maymun, yavru kediyi rehin aldı
 

POPÜLER HABERLER

Türk sürücü, Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini verdi

Türk sürücü, Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini verdi

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

Azmin zaferi! Burnuyla kitap yazdı

Azmin zaferi! Burnuyla kitap yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA