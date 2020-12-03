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Dünya

İsrail Batı Şeria'da protestoya müdahale etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Er-Ras bölgesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa etme planına karşı gösteri düzenlendi.

İHA03 Aralık 2020 Perşembe 19:28 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:29
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nin Selfit kentinde İsrail’in yerleşim politikasına karşı düzenlenen gösteride Filistinlilere müdahalesi sonucu 55 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde Filistinliler, İsrail’in yerleşim politikasına karşı gösteri düzenlendi. Filistinli ulusal grupların çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı. Gösteri sırasında İsrail güçleri, Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 32 kişinin plastik mermilerle ve 23 kişinin göz yaşartıcı gazdan yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında Filistin Fetih Hareketi’nin lideri Mahmud Abbas’ın yardımcısı Muhammed el-Alul ve Selfit kentindeki Fetih Hareketi’nin sekreteri Abd al-Sattar Awad’ın olduğu ifade edildi.

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