İsrail Batı Şeria'da sivil aracı roketle hedef aldı

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait keşif uçağının Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bir aracı roketle hedef aldığını söyledi.

Keşif uçağından araca iki roket atıldığı, ilk roketin ıskalamasının ardından aracın içindekilerin ikinci roket isabet etmeden kaçtıkları aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Balata Mülteci Kampı'ndaki Amman Caddesi'nde içinde 3 gencin bulunduğu Filistinlilere ait bir aracı hedef aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.