İsrail Batı Şeria'da terör estiriyor: Filistin hükümetinden yardım çağrısı

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı baskınlara devam etti.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, el-Bire kentine yaptığı baskında, Filistinlilerin evlerine girdi.

İsrail güçleri evine baskın yaptığı Bedriye el-Bulu adlı Filistinli kadın öğretmeni gözaltına aldı.

İsrail güçleri ayrıca Ramallah kentinin batısına da baskın gerçekleştirdi.

İşgal ordusuna ait çok sayıda askeri araç kentin sokaklarına girerken, İsrail askerleri kentin çeşitli bölgelerinde konuşlandı.

3 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Nablus kentinde yaralanan 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te de bir Filistinliyi yaraladığı kaydedildi.

Diğer yandan, İsrail, 7 Ocak'ta işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısında öldürdüğü Filistinli kız çocuğu Rukayye Ebu Dahuk'un naaşını Filistin'e teslim etti.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısında askeri kontrol noktasında açtığı ateş sonucu 4 yaşındaki Rukayye Ebu Dahuk ile genç bir çift yaşamını yitirmişti.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ BM'DEN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP), "Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırılmasının kolaylığı nedeniyle" yardımların Batı Şeria'dan Gazze'ye sokulmasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Iştiyye, Ramallah'ta WFP İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ile bir araya geldi.

Iştiyye, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin güneyinden ayrılması ve İsrail ordusunun güneyden gelen yardım sevkiyatlarına izin vermemesi sonucu kötüleşen durumun gölgesinde İsrail'in, Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne yardım transferine izin vermesi gerektiğini; bunun, yardımların Gazze'nin kuzeyine ulaşmasını kolaylaştırabileceğini söyledi.

Refah Sınır Kapısı'ndan sokulan gıda ve yardım malzemelerinin yetersiz olması nedeniyle Gazze Şeridi'nde hızlanan insani felakete ilişkin uyarıda bulunan Iştiyye, yardım malzemeleri için tüm sınır kapılarını açması ve yardımın Batı Şeria'dan doğrudan Gazze'ye ulaştırılmasına izin vermesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail izin verir vermez ilaç ve tıbbi malzemelerin Gazze Şeridi'ne girişini sağlamak için uluslararası ortaklarla koordinasyon çabalarının olacağını belirten Iştiyye, önceliğin insani ve tıbbi yardımı ulaştırma ve Gazze Şeridi'ne elektrik, su ve iletişimi yeniden sağlama olduğunu söyledi.

Iştiyye, Dünya Gıda Programı ekiplerine, "yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girmelerini engelleyen İsrail tarafından uygulanan karartmanın gölgesinde" Gazze Şeridi'ndeki koşulları belgelemeleri, kendi çalışmaları ve Gazze Şeridi'ndeki koşullar hakkında daha fazla basın açıklaması yayınlamaları çağrısında da bulundu.