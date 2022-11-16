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Dünya

İsrail, Batı Şeria'da uzaktan kumandalı robotik silahlar konuşlandırıyor

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uzaktan kumandalı robotik silahlar konuşlandırdığı belirtildi.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
İsrail, Batı Şeria'da uzaktan kumandalı robotik silahlar konuşlandırıyor
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"Arabnews" adlı internet sitesinde yer alan haberde, konuşlandırılan robotik silahlarla Filistinli protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, sersemletici bomba ve kauçuk kaplı mermiler atılabildiği ifade edildi.

Son dönemde gerginliğin tırmandığı Batı Şeria'ya yerleştirilen bu silahların, hedeflerini tespit ederken yapay zeka teknolojisi kullandığı kaydedildi

Yeni silahların Batı Şeria'da tansiyonun yükseldiği bir zamanda konuşlandırıldığına dikkat çekildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Arub Mülteci Kampı'na bakan gözetleme kameralarıyla donatılmış güvenlik kulesine de bu robotik silahlardan yerleştirildiği aktarıldı.

Ayrıntılı izleme merceği ve silah namlusu bulunan ikiz küçük zırhlı yapıda olduğu belirtilen bu yeni teknolojinin, İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesinde devreye girebileceği ifade edildi.

İsrail ordusu yaklaşık bir ay önce askerlerin sık sık Filistinlilere müdahale ettiği noktalardan biri olan El Halil kentine de bu robotik silahlardan yerleştirmişti.

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