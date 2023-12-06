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Dünya

İsrail BM 130 çalışanını katletti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen BM personeli sayısının 130'a yükseldiğini bildirdi.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 01:13 - Güncelleme:
İsrail BM 130 çalışanını katletti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, saldırılarında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı da her geçen gün artıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde ölen BM personeli sayısının 130'a yükseldiğini bildirerek, "Bu savaşta sayısız sivil, kadın ve çocuk arasında 130 UNRWA personelinin de öldürüldüğü doğrulandı.

Kimsenin canı bağışlanmadı, yıkıcı ve sonu gelmeyen bir insanlık trajedisi" dedi.

  • Philippe Lazzarini
  • UNRWA
  • İsrail saldırısı

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