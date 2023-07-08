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Dünya

İsrail, BM'nin kınama mesajından rahatsız oldu!

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarına yönelik kınamasını geri çekmesini istedi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 11:08 - Güncelleme:
İsrail, BM'nin kınama mesajından rahatsız oldu!
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Erdan, Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarını kınamasını, "utanç verici, abartılmış ve tamamen gerçeklikten uzak" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Cenin'deki askeri varlığının sadece "cani Filistin terörüyle mücadele etmek" olduğunu savunan Erdan, Guterres'in konuyla ilgili kınamasını geri çekmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in görüşlerini ifade ettiğini ve bu görüşlerin "arkasında olduğunu" belirtti.

Haq, Guterres'in açıklamalarında, Filistin ve İsrail'de sivilleri hedef alan tüm şiddet olaylarını kınadığını sözlerine ekledi.

- GENEL SEKRETER İSRAİL'İN SİVİLLERE KARŞI ŞİDDETİNİ KINAMIŞTI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki gelişmeler için "Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Guterres, kalabalık bir mülteci kampına İsrail'in düzenlediği hava ve kara saldırılarının son yılların Batı Şeria'daki en kötü şiddet olaylarını teşkil ettiğini belirterek siviller üzerindeki etkinin çok büyük olduğunu söylemişti.

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