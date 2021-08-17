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Dünya

İsrail bu kez komşusunu bombaladı: Füze saldırısı düzenlediler

Beşşar Esed rejimi, Kuneytra iline İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.

AA17 Ağustos 2021 Salı 22:46 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 22:46
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Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Kunetra'nın kuzey kırsalındaki Hadar beldesi yakınlarına füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu basın ofisinden AA muhabirine konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yabancı basında çıkan haberlere yorum yapmıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Esed rejimi, İsrail'in, 22 Temmuz'da Humus, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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