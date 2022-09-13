İsrail, Büyükelçisini geri çağırmıştı! Govrin iddiaları yalanladı

Govrin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Medyanın hakkımda yayınladığı asılsız iddialar ve iftiralar sonrasında kesin ve net bir şekilde açıklığa kavuşturmak istiyorum: Çıkar sahipleri tarafından cinsel tacizle ilgili olarak ortaya atılan bu asılsız ve yanıltıcı söylentiler tamamen yalandan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddiaların, kendisini "kişisel olarak hedef almak ve Fas Krallığı'ndaki yetkililerle ilişkilerine zarar vermek için uydurulmuş iftiralar" olduğunu savunan İsrailli diplomat, "Buna izin vermeyeceğini" belirtti.

- İSRAİL, BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI



İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rabat Büyükelçiliği'nde işlendiği iddia edilen kadın istismarı, cinsel taciz gibi suçlarla ilgili 5 Eylül'de soruşturma başlatmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'na, Büyükelçi David Govrin tarafından kadın istismarı, cinsel taciz ve yolsuzluk suçları işlendiği yönünde şikayetler geldiği kaydedilmişti.

Bakanlık bunun üzerine üst düzey bir bakanlık heyetini acilen Fas'a göndermiş, Govrin'i de hakkındaki iddiaların soruşturulması için İsrail'e geri çağırmıştı.

Ayrıca KAN, haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Büyükelçisi Govrin hakkındaki Faslı kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarından yaklaşık 1 yıldır bilgisi olduğuna yer vermişti.

- FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME



Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail ile yakın dönemde normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.