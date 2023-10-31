İsrail Cibaliye'de mülteci kampını vurdu! Saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişi şehit oldu

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25'inci günde de devam ediyor. İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alan İsrail, son olarak Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti. Gazze Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlout yaptığı açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı'nın tamamen yok edildiğini belirterek, "Bu binalarda yüzlerce vatandaş yaşıyor. İşgal hava kuvvetleri bu bölgeyi ABD yapımı altı bombayla yerle bir etti. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son katliamı" dedi.

Endonezya Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin hala sayıldığını bu nedenle kaç kişinin saldırıda öldürüldüğünü net olmadığı belirtilerek, "Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastane yarın akşam tamamen çalışmayı durduracak" denildi. Yerel kaynaklar, öldürülenlerin çoğunun aynı aileden olduğunu belirtirken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı.

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmanın yoğunlaşmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler, çatışmalarda insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 çalışanının daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda iki askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.

İsrail Cibaliye'de mülteci kampını vurdu! Saldırıda en az 50 kişi şehit oldu

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Ortodoks Kültür Merkezine saldırısını kınadı

İsrail-Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki kanser tedavi merkezinin (Türk-Filistin Dostluk Hastanesi) etrafındaki hava saldırıları son derece endişe verici. Bu gerçekten ölüm kalım meselesi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdığını duyurdu

İsrail ordusu, kara birliklerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde, Filistinli gruplarla "şiddetli çatışmalara" girdiğini bildirdi.

İsrail ordusu: Kızıldeniz bölgesinden atılan füze, hava savunma sistemince imha edildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusuyla abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede çatışmaların devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a bağlı komutana suikast düzenlediğini duyurdu

14:21 BM: Hastanelerin hedef alınması uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarında 3 askeri aracı imha ettiklerini ve çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu

UNICEF: Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

ABD Temsilciler Meclisine İsrail için 14,3 milyar dolarlık yasa tasarısı sunuldu.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas şehrindeki saldırıda, 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, topraklarına doğru yaklaşan bir "hava hedefinin" tespit edildiğini ve siviller için herhangi bir risk ve güvenlik tehdidi olmadığını aktarırken, yerel basın söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan Kızıldeniz üzerinde imha edildiğini yazdı.

ABD'nin, "İran'dan gelebilecek tehlikelere karşı", İsrail'de varlığını yalanladığı gizli bir askeri üssü olduğu iddia edildi.

İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek öldü.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'nin şu anda yeryüzündeki cehennem olduğunu söyledi.

İsrail ordusunda, Filistinli gruplarla çatışmada ölen asker sayısı 315'e yükseldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "insani hukuk ve savaş hukukunu" takip edip etmediğine ilişkin sorulara kaçamak yanıtlar verdi.

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 300 yeri vurduğunu bildirdi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği gece baskınlarında, onlarca Filistinliyi gözaltına aldı ve bazılarını yaraladı

İsrail güçleri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak yıktı.

05:26 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin, İsrail ile birçok Batılı ülkenin, BM üyelerinin ezici çoğunluğunun şiddetin sona ermesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkça göz ardı ettiğini belirtti.

05:14 İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

04:27 İsrail savaş uçaklarının, gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurmaya devam ettiği belirtildi.

04:08 İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

03:20 Hamas Hareketinin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu.

02:51 İsrail ordusu, kısa süre önce Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.

02:43 Güney Afrika Cumhuriyeti, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin soruşturulması ve bunlardan sorumlu tutulması çağrısından bulundu.

01:42 Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70'inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu belirtti.

01:28 İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

00:35 Beyaz Saray, "abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının durmasının doğru cevap olmayacağı, bunun şu an Hamas'a fayda sağlayacağı" görüşünü paylaştı.

00:20 İngiltere Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri Paul Bristow, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı.