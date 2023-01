İsrail, çok sayıda Filistinliyi şehit etti! Türkiye sert tepki gösterdi

İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda biri yaşlı kadın toplam 9 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli öldürüldü.

İsrail askerlerinin, yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine izin vermediğini, Cenin Devlet Hastanesi'ne kasıtlı olarak göz yaşartıcı gaz attığını bildiren Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütüne saldırıların durdurulması için acil toplantı çağrısı yaptı.

- İSRAİL ORDUSU: HÜCRE EVİNE BASKIN DÜZENLEDİK



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), ordu ve diğer güvenlik birimlerinin Cenin'de Filistinli direniş grubu İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir hücre evine baskın düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, evin etrafının sarıldığı ve içeridekilerle silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Evden kaçan iki kişi ve evdeki 4 olmak üzere toplam 6 kişinin öldürüldüğüne yer verilen açıklamada, bir kişinin de teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalarda öldürülenlerin sayısına ilişkin haberlerin incelendiği kaydedilen açıklamada, İsrail askerleri arasında yaralı bulunmadığı aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre ise Cenin'deki baskında İsrail güvenlik güçlerine ait bir insansız hava aracı düşürüldü.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde, hayatını kaybeden Filistinliler için genel grev çağrısı yapıldı.

FİLİSTİN'DE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine 3 günlük yas ilan etti.

Filistin resmi televizyonun haberine göre, Abbas'ın Cenin'de yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan etmesinin ardından Filistin'de bayraklar yarıya indirildi.

Filistin yönetimi de İsrail ordusunun Cenin baskını üzerine olağanüstü toplandı.

- HAMAS: İSRAİL'E CEVAP GECİKMEYECEK



Cenin'de 9 Filistinlinin öldürüldüğü baskına Hamas'tan sert tepki geldi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Cenin kampında yaptığı katliamın bedelinin ödetileceğini" ifade etti.

"Hamas'ın İsrail'e cevabı gecikmeyecek." ifadesini kullanan Aruri, Filistinli gruplara, işgal altındaki tüm bölgelerde direniş çağrısı yaptı.

FETİH VE İSLAMİ CİHAD HAREKETLERİNDEN İSRAİL'İN CENİN BASKININA TEPKİ



Fetih Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Filistinlinin öldüğü Cenin Kampı'ndaki baskına karşılık Filistin topraklarında genel greve gidilmesi ve İsrail'e karşı tansiyonun yükseltilmesi çağrısında bululdu.

"Dökülen kanlara karşılık her yönde harekete geçmemiz; bugünü grev ve İsrail'le temasın olduğu her caddede tansiyonu yükseltme günü ilan etmemiz gerekiyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, tüm Filistinliler İsrail'in Cenin'e yönelik uygulamalarına karşı seferber olmaya çağrıldı.

İslami Cihad Hareketi ise İsrail'in Cenin'deki askeri operasyona son vermemesi halinde Gazze Şeridi'nin savaşa girebileceği uyarısında bulundu.

Hareketin yöneticilerinden Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesle ilgili tarafların, "aşırılık yanlısı İsrail hükümetini dizginlemek için derhal müdahale etmesi" gerektiğini söyledi.

Cenin'de olanlar karşısında sessiz kalınamayacağını belirten Şihab, yaşananların muhtemel yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu ve Gazze Şeridi'nde yakın zamanda bir savaşın patlak verebileceği uyarısı yaptı.

NETANYAHU BATI ŞERİA'DA 9 FİLİSTİNLİNİN ÖLDÜRÜLMESİ ÜZERİNE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ordunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinlinin öldürülmesi üzerine güvenlik değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi.

İsrail'den Yedioth Ahranoth gazetesi, Cenin'deki baskının ardından İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerilimin yükselme ihtimaline hazırlandığını aktardı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da, "Netanyahu'nun, Cenin'deki operasyonun ardından gerilimin tırmanması durumunu görüşmek üzere güvenlik değerlendirme toplantısı yapacağını" duyurdu.

KAN'ın haberinde, İslami Cihad'ın Gazze'den roket fırlatarak Cenin'deki operasyona karşılık vermesinden endişe edildiği paylaşıldı.

Haberde, İslami Cihad yetkililerinin aracılarla İsrail makamlarına "Cenin'deki saldırılar durmazsa tüm seçeneklerin masada olduğunu" ilettiği kaydedildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, BATI ŞERİA'DAKİ MÜLTECİ KAMPINA DÜZENLENEN BASKINI KINADI



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail kuvvetlerince bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen baskın sırasında çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Özellikle Batı Şeria'da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri etkin şekilde almaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



- İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA "EN KANLI" SENE



İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.