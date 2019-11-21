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İsrail Cumhurbaşkanı devreye girdi: Yeni başbakan seçin

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benjamin Netanyahu ve rakibi Benny Gantz´ın hükümet oluşturma girişimlerinin başarısız olmasının ardından, üçüncü defa seçime gidilmesini önlemek için parlamentodan yeni bir başbakan seçilmesini istedi.

  • DHA
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Rivlin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 21 gün boyunca bir hükümet kurma görevi atanacak olan yeni başbakan seçme sorumluluğu Knesset´e (İsrail parlamentosu) verilmiştir" dedi. Parlamentonun 11 Aralık´a kadar bir başbakan seçmesi beklenirken, bunun sağlanamaması durumunda 2020´de genel seçime gidilecek.
 
Söz konusu politik çıkmazın çözülmesi için bir süredir çağrıda bulunan Rivlin, parlamento başkanı Yuli Edelstein´a tasarıyı teslim etti. İkili arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında Edelstein, hiçbir tarafın seçime gitmek istemediğini belirtirken, şu yorumu yaptı:
 
"Gelecek üç hafta içinde güçlü bir hükümet kuracak ve İsrail halkı için yeniden göreve dönecek bir koalisyon kurulmasını sağlayabilmek amacıyla elimden geleni yapacağım."

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