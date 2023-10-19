İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0007
  • EURO
    29,6786
  • ALTIN
    1758.27
  • BIST100
    7929.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sunak'a BBC'yi şikayet etti
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sunak'a BBC'yi şikayet etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı 'terör örgütü' olarak tanımlamasını istedi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sunak'a BBC'yi şikayet etti
ABONE OL

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, sabah askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." dedi.

Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, "Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.