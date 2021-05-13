İsrail daha önce böylesiyle karşılaşmadı! Sivilleri hedef alan işgalciye cevap

AA 13 Mayıs 2021 Perşembe 07:50 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 07:50

Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin ilk kez İsrail'in orta kesimini aşarak kuzey bölgelerine kadar ulaştığı bildirildi.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, Hamas'ın Gazze'den fırlattığı roketlerin menzilinin arttığı belirtildi.

İsrail'in orta kesimlerinde Gush Dan ve Tel Aviv'de uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedilen haberde, ilk kez ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile ve Şaron bölgelerinde siren seslerinin duyulduğu aktarıldı.

- İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARI: ROKET ATIŞLARI SİVİLLERİ HEDEF ALAN İSRAİL'E CEVAP

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv, Kudüs, Aşdod ve Kiryat Gat kentlerinin yoğun roket atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu roketlerin İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden sivilleri hedef aldığı saldırılarına cevap olduğu aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 2 FİLİSTİNLİ DAHA ŞEHİT OLDU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 69'a ulaştı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid kentine gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan bir evin enkazında karı koca 2 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı. Sivil savunma ekipleri, enkazdan çok sayıda kişiyi yaralı olarak çıkarmayı başardı.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısı 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken, yaralı sayısının 400'ü aştığı aktarıldı.

İsrail uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tutmuş, saldırıda bölgedeki pek çok bina yıkılmıştı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın pek çok kentinde Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği müdahalede şehit olanların sayısının 3'e, yaralananların sayısının ise 51'e yükseldiği belirtildi.

ARAP PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİĞİNDEN, ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Arap Parlamentolar Arası Birliği, İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına son verilmesi için uluslararası toplumdan acil müdahalede bulunmasını istedi.

Ürdün'ün talebiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan İsrail ihlallerini görüşmek üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanan Arap parlamentolarının başkanları, Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki Ürdün Haşimi Krallığı vesayetinin desteklendiğini belirtti.

Toplantının kapanış bildirisinde, "İsrail yönetiminin, işgalci bir güç olarak yasal sorumluluklarını üstlenmeye ve tüm terör saldırıları ve uygulamalarına son vermeye zorlanması" talep edildi.

Bildiride ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına son verilmesi için acilen harekete geçmeye çağrıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Parlamentolar Arası Birliği 9 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere dönük ihlallerini masaya yatırmak üzere olağanüstü toplanma kararı almıştı.

MISIR, İSRAİL'DEN FİLİSTİN TOPRAKLARINA YÖNELİK SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEDİ

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile yaptığı telefon görüşmesinde "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini" söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, İsrailli mevkidaşı ile Ashkenazi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şukri, Ashkenazi'ye "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini" vurguladı.

Mısır olarak bölgenin istikrarı için mevcut anlaşmazlıkları diplomasi ve müzakere yolu ile çözmeden yana olduklarını kaydeden Şukri, "Son gelişmeler, İsrail-Filistin barış girişimlerinin hiç beklemeden yeniden ve en kısa zamanda başlaması gerektiğini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN'DAN FİLİSTİN HALKINA DESTEK

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa çevresindeki şiddet eylemlerine tepki göstererek, Filistin halkına destek mesajı verdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramazan bayramı dolayısıyla karşılıklı tebriklerini ileten ikili, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere saldırıları başta olmak üzere güncel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, "Suudi Arabistan, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarını ve Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini şiddetle kınıyor." ifadesini kullanan Kral Selman, ülkesinin meşru haklarını alana kadar Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

TEL AVİV YAKINLARINDA ÇOK SAYIDA YAHUDİ BİR FİLİSTİNLİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

İsrail vatandaşı çok sayıda Yahudinin Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kentinde bir Filistinliyi linç girişiminde bulunduğu bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Yahudilerin, ellerindeki sopalarla Filistinliyi darp ettikleri ve üzerine tükürdükleri görüldü. Saldırıya uğrayan Filistinlinin akıbeti ile ilgili bilgi alınamadı.

Benzer görüntüler Lid başta olmak üzere başka kentlerde de kaydedilmişti.

İSRAİL'İN LİD KENTİNDE YAHUDİLER CAMİDEKİ FİLİSTİNLİLERE SİLAHLA SALDIRDI

İsrailli Yahudilerin Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdığı bildirildi.

Filistinli avukat Halid Zabarka, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında, "İsrailli Yahudiler akşam namazını kıldıktan sonra Lid kent merkezindeki büyük camiye saldırdı. (İsrailliler) Namaz sırasında üzerimize gerçek mermilerle ateş açtı. Filistinli gençler, burada onlara direndi ve buradan püskürttü." dedi.

Tüm Filistinlilere Lid kentine gelmeleri çağrısı yapan Zabarka, İsrail polisinin yerleşimcilerin kente gelmesine izin verdiğini ve fanatik grupların şehir içinde silahlı gruplar halinde gezdiklerini belirtti.

Aynı zamanda Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın da avukatı Zabarka, "polisin kendilerini korumadığını, kendilerini savunmak için silah istediklerini" söyledi.

- TAŞLARLA CAMİYE SALDIRDILAR

Öte yandan İsrailli foto muhabiri Oren Ziv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup İsraillinin Lid kentindeki Dehmeş Camisi'ne taşlarla saldırdığını anlattı.

İsrail'in Lid şehrinde İsrail vatandaşı Filistinliler ve Yahudiler yaşıyor.

- CAMİDEN ANONSLA YARDIM ÇAĞRISI

Sosyal medya paylaşımlarında ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehrinde bulunan Cezzar Ahmet Paşa Camisi'nden yapılan anonsta, "İsrailli Yahudilerin camiyi yakmaya çalıştığı" belirtilerek, Filistinli gençler camiyi savunmaya çağrıldı.

Daha sonra yapılan bir paylaşımda, imam, gençlerin yardıma geldiğini, camiyi koruduğunu ve Yahudilerin ibadethaneyi yakma girişiminin engellendiğini aktardı.

- LİD KENTİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLANGICI ÖNCESİNDE YENİDEN OLAYLAR ÇIKTI

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı özellikle Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

İsrail'in Lid kentinde bir Yahudi'nin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİDİR, KUDÜS ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMADAN BARIŞ OLMAZ

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu, Kudüs'ün işgalden kurtulmasıyla ancak barış, güven ve istikrar ortamının sağlanacağını söyledi.

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'nda yaptığı konuşmada İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı amansız bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Abbas, "Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza yönelik gerçekleştirilen barbarca saldırganlığı durdurmak için tüm çabamızı sürdürüyoruz." dedi.

Abbas, "İsrail saldırganlığı tüm sınırları aştı. Böylece tüm uluslararası hukuku ve örfü ayaklar altına aldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının Filistin halkının ulusal birliğinin önemini arttırdığına vurgu yapan Abbas, bu ulusal birliğin Filistin halkının savunulması için şart olduğunu kaydetti.

Abbas, ABD ve İsrail'e hitaben, "Bardak taştı artık! Gidin başımızdan. Yakamızı bırakın artık. Vatanımızdan çıkmayacağız, gözünüze bir diken gibi batmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Filistin yönetimi olarak ABD ile iletişim halinde olduklarına vurgu yapan Abbas, "Kudüs, Arap ve İslam'ın olarak kalacaktır. Kudüs'ün çağrısı tüm dünyayı birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Abbas, "Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz." şeklinde konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE ATTIĞI FÜZE TRT ARAPÇA MUHABİRİNİN BULUNDUĞU BÖLGENİN YAKININA DÜŞTÜ

TRT Arapça Kanalının muhabirlerinden Sami Berhum, Gazze'den canlı yayındayken bulunduğu yerin yakınlarına İsrail tarafından saldırı düzenlendi.

TRT Arapça'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, canlı yayında esnasında Berhum ve ekibinin bulunduğu noktaya saldırı olduğu görülüyor.

Berhum, saldırı nedeniyle pek çok defa kelimeişehadet ve tekbir getirirken, TRT spikeri ise canlı yayında Berhum'un bulunduğu yerin yakınlarına saldırı olduğunu söylüyor.

- KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.