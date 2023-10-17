İsrail daha önce yaşanmamış bir durumla karşı karşıya! Çarpıcı teklif: Hamas cevap verirse müzakere ederiz

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 11'inci gününde devam etti.

İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurdu.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 60'tan fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesindeki saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybederken 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci sayısı 13'e çıktı. 20'den fazla basın mensubu ise bu saldırılarda yaralandı.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, Lübnan topraklarındaki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdıklarını da duyurdu.

İSRAİL ESKİ İSTİHBARAT BAŞKANI PERİ: İSRAİL HAMAS'A REHİNELERLE İLGİLİ MESAJ GÖNDERDİ

İsrail eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yakov Peri, İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini ancak henüz cevap gelmediğini söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri için danışmanlık yapan Peri, AA muhabirine, İsrail'in Hamas ile doğrudan görüşmediğini ancak aracılar vasıtasıyla iletişim kurduğunu belirtti.

İsrail'in rehine konularına alışkın olduğunu ancak şu ana kadar 200 İsraillinin esir alındığı durumun hiç yaşanmadığını dile getiren Peri, "İsrail insani davranarak Hamas'ı da insani davranmaya zorlamalı." dedi.

İsrail'in Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini belirten Peri, "İsrail yaralı, yaşlı ve genç esirler için insani koridor açılmasını teklif etti. Şu ana kadar Hamas'tan yanıt gelmedi." diye konuştu.

Peri, İsrail'in gönderdiği mesajda Hamas'a ne sunduğuna ilişkin soruya "Hamas yanıt verirse ve buna bir bedel biçerse biz de müzakere ederiz." şeklinde cevap verdi. İsrailli esirlerin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini Hamas'ın bildiğini ifade eden Peri, Hamas'ın tekliflerini değerlendireceğini ama onları serbest bırakmak için "ağır bir bedel" talep edeceğini kaydetti. İsrail ordusunun "kara harekatının esirlerin güvenliği için iyi veya kötü olacağı" yönünde görüşler dillendirildiğini söyleyen Peri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarınki İsrail ziyaretinden önce bir kara harekatının gerçekleşmeyeceği görüşünü dile getirdi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından iki antitank füzesiyle sınırdaki Yiftah yerleşim bölgesine saldırı düzenlendiğini ve orduya ait noktalara da hafif silahlarla ateş açıldığını aktardı

İsrail eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yakov Peri, İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini ancak henüz cevap gelmediğini söyledi.

Hamas'ın videosunu yayınladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli kız Mia Shem'in annesi Keren, "görüntüleri izleyene kadar kızlarının canlı olup olmadığını bilmediklerini" söyledi.

Lübnan sınırından İsrail'e bugün ikinci kez saldırı düzenlendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivillere tahliye baskısının "uluslararası hukukun ihlali ve sivillerin zorla yerinden edilmesi" anlamına gelebileceğini bildirdi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah kentinde Filistinli bir ailenin evini vurdu, çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu "direniş güçleri" olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini savundu.

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin öldürülmesinden, bölgede insani yardım koridoru açılmasına ilişkin tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tuttuğunu bildirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarında 2 yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırı düzenlediğini bildirdi

İsrail'de çalışan ve 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya sınır dışı edilen Gazzeli işçilerden 35'i gözaltına alındı.

Lübnan sınırından düzenlenen anti tank füzesi saldırısında 3 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Bir ateşkes yok, savaşmaya devam ediyoruz. Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz" dedi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de bir felaketin yaşandığını belirterek, "Gazze'ye insani yardım girmezse durum daha da kötüye gidecek. Yakıt olmadan elektriğin olmayacağı ve hastanelerin artık çalışmayacağı çok açık. İlaç olmadan insanlar tedavi edilemez." dedi.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella, İsrail'e geldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

BM: İsrail Hava Kuvvetleri, kuzeydeki sivil nüfusun gitmesini istediği güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerinin de olduğu 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 60 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda bazı sivillerin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusu sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti.

07:06 Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için tarafların garantörlerinin olacağı bir sistem fikrini ortaya koyduklarını açıkladı.

06:47 ABD'nin Washington DC kentinde, bir grup Yahudi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı "ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde gösteri yaptı. Beyaz Saray önünde protestoya devam eden grup, burada trafiği engelleyip Beyaz Saray'a giden girişleri oturma eylemi yaparak kapamaya çalıştı.

06:36 İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi.

06:21 İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi. Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

04:39 İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 17 yaşında bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

04:22 ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim çarşamba günü İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

03:55 Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedildi.

03:49 ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacak.

03:44 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

02:28 İsrail ordusunun, Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri hedeflere saldırdığı bildirildi.

01:30 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılmaması gerektiğini belirtti.

00:37 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi.

00:13 Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı. Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın esiri tedavi ettiği görüldü. Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 59 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.