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AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans: Herkesin İsrail hükümetini eleştirmeye hakkı vardır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 'İsrail hükümetinin eylemlerini her eleştirdiğinizde bunun antisemitik olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum.' dedi.

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Timmermans, AB Komisyonunda düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümün ve İsrail’in yasa dışı yerleşim yeri inşa etmesinin uluslararası toplum tarafından gündeme getirildiğini anımsattı.

Timmermans, "Eleştirilerimin antisemitizmden ilham aldığını iddia edenler, İsrail hükümetinin eylemlerini eleştirmeme hiçbir zaman engel olamayacak çünkü bu eleştiri tamamen mantıksız. İsrail hükümetinin eylemlerini her eleştirdiğinizde bunun antisemitik olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum. Herkesin İsrail hükümetini eleştirmeye hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

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