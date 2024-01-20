İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2024 Pazar / 11 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Şam'a saldırdı! İran Cumhurbaşkanı Reisi'den açık tehdit: Cevapsız kalmayacak
Dünya

İsrail, Şam'a saldırdı! İran Cumhurbaşkanı Reisi'den açık tehdit: Cevapsız kalmayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 5 mensubunun öldüğünü açıkladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 'saldırının cevapsız bırakılmayacağını' söyledi.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
İsrail, Şam'a saldırdı! İran Cumhurbaşkanı Reisi'den açık tehdit: Cevapsız kalmayacak
ABONE OL

İran resmi ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in saldırısında "Suriye'de görevli askeri danışmanları ve türbe savunucusu" olarak nitelendirilen İranlılardan 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de saldırı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Şam'a yönelik saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirerek bu saldırıların "İsrail'in direniş cephesine karşı çaresizliğini gösterdiğini" ifade etti.

Saldırıda İran'ın "5 askeri danışman"ının yanı sıra Suriye güçlerinden de ölenlerin olduğunu belirten Reisi, bu saldırının "İran tarafından cevapsız bırakılmayacağını" ifade etti.

Reisi, saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları üyesi Hücccetullah Omidvar, Ali Ağazade, Hüseyin Muhammedi, Said Kerimi ve Muhammed Emin Muhammedi için ülkeye, yakınları ve ailelerine baş sağlığında bulundu.

İSRAİL'İN ŞAM'A YÖNELİK SALDIRISINDA DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU ÜYELERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise İsrail'in Şam'daki hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey 2 mensubunun hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews", saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, ülkesinin saldırıya "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" açıklamıştı.

  • İran Devrim Muhafızları
  • İsrail saldırısı
  • Suriye saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.