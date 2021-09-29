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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanından çarpıcı açıklama! ''Bu bir terör saldırısıdır''

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yahudi yerleşimcilerin dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmasına tepki göstererek, saldırıyı 'terör' şeklinde nitelendirdi.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 23:56 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 00:14
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Lapid, Twitter hesabından Yahudi yerleşimcilerin El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıya tepki gösteren Lapid, "Bu şiddet olayı korkunç ve terördür. Bu İsrail yolu değil ve Yahudi yolu değil. Bu şiddettir ve tehlikeli bir sınırdır." ifadelerini kullandı.

Yahudi yerleşimciler, dün Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri çocuk 12 kişi yaralanmıştı.

Bölgedeki çiftçilerin bazı keçilerini dahi bıçaklayan saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

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