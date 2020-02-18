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Dünya

İsrail, Doğu Asya'yı ziyaret eden yabancılara ülkeye giriş yasağı getiriyor

İsrail, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Doğu Asya'yı ziyaret eden yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

AA18 Şubat 2020 Salı11:44 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:44

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Kovid-19 salgını nedeniyle son iki hafta içinde Tayland ve Singapur'un yanı sıra Çin'e bağlı Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgesi'ni ziyaret eden yabancıların ülkeye alınmayacağını belirtti.

Deri, kararın İsrail Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine alındığını ifade etti.

Yerel basına göre, karar gelecek hafta yürürlüğe girecek.

İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce de Çin'i ziyaret eden yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1869’a yükselmiş, virüs bulaşan kişi sayısı da 73 bini geçmişti.

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