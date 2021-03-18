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Dünya

İsrail Doğu Kudüs'te 37 Filistinli ailenin evini yıkacak

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 37 Filistinli aileyi Yahudi yerleşimciler lehine evlerini boşaltmaya zorladığını duyurdu.

AA18 Mart 2021 Perşembe 21:11 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 21:11
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Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia eden Yahudi yerleşimciler, 37 Filistinli ailenin yaşadığı 27 evin kendilerine verilmesini istiyor.

Büyükelçi Mansur, mektuplarında, "Doğu Kudüs'te en az 37 Filistinli aile İsrail'in zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıyadır." ifadelerine yer verdi.

Bu ailelerin hala mülteci konumunda olduğuna ve 195 kişiden oluştuğuna dikkati çeken Mansur, "Birçok aile sürekli, gelecek aylarda zorla yerlerinden edilme tehdidi altında yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail mahkemesinin bu yılın başında Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde birçok aileyi yerinden etme kararı aldığını vurgulayan Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin atıl durumuna son verme zamanı geldi." ifadeleriyle uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

- Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Topraklarından koparılıp 1956'da buraya yerleştirilen Filistinli aileler, Yahudi yerleşimcilerin açtığı davalar nedeniyle şimdi bir kez daha İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia eden Yahudi yerleşimciler, 37 Filistinli ailenin yaşadığı 27 evin kendilerine verilmesini istiyor.

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