Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattı. Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi.

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, hayatını kaybeden İsrailli sayısı 900'ü aştı. Yaralı sayısının ise 2 binin üzerine çıktığı belirtilirken İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

İşte dakika dakika Hamas ile İsrail arasında yaşanan çatışmalarla ilgili son gelişmeler:

İsrail ordusu, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduklarını" açıkladı.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Lübnan'ın İsrail sınırında dün gerçekleştirdikleri sızma saldırısında 2 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İsrail saldırılarının durdurulmasının imkanları üzerine görüşmeler yaptı.

05:12 İsrail, hava saldırılarının yanı sıra, denizden de Gazze'yi vurmaya başladı

İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu. Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

04:02 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki gazeteci hayatını kaybetti.

02:42 İsrail saldırılarında Gazze ve Batı Şeria'da ölenlerin sayısı 704 oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldi.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız." mesajını paylaştı.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gallant'ın Filistinliler için kullandığı "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz." şeklindeki açıklamalarının "iğrenç" bulunduğu belirtildi.

Gallant'ın sözleri için "Bu savaş suçu işlemeye çağrıdır." ifadesine yer verilen paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi etiketlenerek, İsrailli Bakan'ın bu sözlerinin "not edilmesi" gerektiği yazıldı.

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı harekete geçen Kassam Tugayları'na sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

00:55 İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre; Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu. Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" ifadesini kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Opera Binası'nın, İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılması kararı protesto edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırılarında en az 11 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

9 EYLÜL 2023 PAZARTESİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'i (BM), İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması için müdahale etmeye çağırdı.

23:43 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İsrail-Filistin arasındaki gerilimi değerlendirdi.

23:43 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas'ın, "İran'ın vekili" olduğunu savundu.

23:30 Meksika, vatandaşlarını İsrail'den getirtmek için 2 uçak gönderme kararı aldı.

23:39 Lübnan'ın güneyindeki bazı vatandaşlar, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında başlayan karşılıklı saldırılar nedeniyle evlerini terk etmeye başladı.

23:29 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "dünyanın en büyüklerinden" olarak nitelediği "Amerikan uçak gemisinin İsrail'e doğru geldiğini" söyledi.

23:27 Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

22:56 Yunan basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail'de kalan 68 Yunanistan vatandaşı yarın ülkelerine getirilecek.

22:34 İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "rehinelerin zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

22:08 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulun "doğrudan" hedef alındığını belirtti.

21:59 İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, İsrail ve Filistin arasında çatışmalar devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulmasına ilişkin, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir." sözleriyle tepki gösterdi.

21:54 Çin, Orta Doğu'da Filistin ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin taraflara "itidalle hareket etme, çatışmaya son verme ve sivillerin korunmasına" yönelik çağrılarını tekrarlarken "iki devleti çözüm" vurgusu yaptı.

21:50 Iraklı bir pilot, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'ye ve Filistin halkına destek amacıyla Bağdat semalarında paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

21:32 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 140'ı çocuk, 687'ye yükseldi.

20:59 Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulmasına karşın insani yardımlarının devam edeceği bildirildi.

20:58 Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halebi, İsrail sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkenin güneyindeki okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

20:36 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında 5 üyesinin öldüğünü duyurdu.

20:29 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya ve Fransa'nın, güçlü şekilde İsrail'in yanında durduğunu söyledi.

20:24 Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in ibadethane ve sivil mekanları hedef alarak "bölgede bir din savaşını tetiklediği" uyarısında bulundu.

20:15 Axios haber sitesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze'ye kara harekatı başlatmaktan başka seçenekleri olmadığını söylediğini öne sürdü.

20:10 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıya ilişkin, "Bu istikbalimiz için bir savaş. Düşmana ağır bir bedel ödetmek, bu coğrafyadaki sürekliliğimiz için hassas bir gereklilik." dedi.

19:37 Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların iki gündür sürdüğü Gazze'de 123 bin 538 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

19:31 İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki er-Rimal mahallesinin büyük bir bölümünü bombaladı.

19:20 Malezya Hükümeti, İsrail ile Hamas arasındaki son dönemde meydana gelen çatışma ve şiddet olaylarının ardından, Dışişleri Bakanlığı tarafından Filistinliler için oluşturulan insani yardım fonuna 1 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 211 bin dolar) aktarma kararı aldı.

19:19 İsviçre'de seyahat acentelerinin, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından İsrail'e yönelik tatil programlarını iptal ettiği bildirildi.

19:06 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından paylaştığı ve "Türkiye'nin ateşkes çağrısını teşvik ettim" ifadelerine yer verdiği sosyal medya mesajını sildi.

18:42 Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi.

18:18 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Filistin'e yönelik toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldı.

18:17 İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın annesiyle babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirdi.

18:09 Kırgızistan, İsrail ve Filistin'deki taraflara "ateşkes" çağrısı yaptı.

17:15 İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde 7 caminin yıkıldığı belirtildi.

16:59 İsrail, Lübnan'dan gelen sızma girişimlerinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu.

16:53 İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası müzakerelerinin Katar'ın arabuluculuğunda sürdüğü belirtildi.

16:48 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Orta Doğu'yu değiştireceklerini" söyledi.

16:22 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söyledi.

16:16 Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacaklarını söyledi.

16:15 İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların diğer ülkelere sıçramasından endişeli olduğunu ve çatışmalardan iki İspanya vatandaşının etkilendiğini belirtti.

16:14 Hamas'ın İsrail'e, hapishanelerdeki Filistinli kadın mahkumların serbest bırakılması karşılığında rehin aldığı İsrailli kadınları teslim etmeyi önerdiği öne sürüldü.

16:12 Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesinin devlet ve millet olarak Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Filistin davasına desteğini tekrarladı.

16:12 İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü doğruladı.

15:56 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından başlayan yoğun diplomasi trafiği üçüncü gününde devam ettirdi.

15:57 Filistin: İsrail Gazze'de hastane ve ambulansları kasten hedef alıyor

15:39 Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi.

15:39 İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu.

15:20 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 560'a yükseldi.

15:18 Mısır istihbaratının, Hamas'ın "çok büyük bir şey" planladığı konusunda İsrail'i defalarca uyardığı ancak muhataplarının buna kulak asmadığı belirtildi.

14:30 İsrail Ordu Sözcüsü Danny Hagari, İran'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.

14:05 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketin, Kudüs-Tel Aviv arasındaki ana yolun yakınlarındaki açık alanı vurduğunu belirtti

14:04 İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 800'ü geçti.

13:50 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı sonucu rehin aldıkları 4 İsraillinin öldüğünü iddia etti.

13:41 İsrail, ülkede çalışan 100'ü aşkın Gazzeli işçiyi sınır dışı etti.

13:37 İran, Gazze Şeridi'nden düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırısını planladığına ilişkin haberlere tepki göstererek bunun "İsrail'in zayıflığını ve yenilgisini göstermemek için yapıldığını" söyledi.

13:33 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirtti.

13:32 Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail-Filistin'deki gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

13:32 Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Filistin'e destek için "milyonluk gösteri" çağrısında bulundu.

13:17 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde bulunan İsrailli Bakan, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz." dedi. Gallant'ın konuşmasının İbranice dilindeki aslında "hayvanlar" ifadesine yer verilirken, konuşmanın İsrail ordusu tarafından yayınlanan İngilizce çevirisinde "hayvanlar" yerine "barbarlar" kelimesinin kullanılması dikkati çekti.

13:15 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü. İsrail-Filistin hattında yaşanan gelişmeler ele alındı.

13:15 Kazakistan, İsrail'den dönmek isteyen vatandaşlarını yarın özel uçak seferi ile Tel-Aviv'den Almatı'ya taşıyacak.

13:08 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin ve İsrail arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, "Çünkü bu şiddet döngüsünün devam etmesi, çatışmanın daha da tırmanma ve yayılması ihtimalini taşıyor." dedi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler, Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı. Roketlerden biri, Tel Aviv yakınlarında yer alan ülkenin en büyük uçuş noktası Ben Gurion Havaalanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılan 3. Terminali'nin yakınlarına düştü. İsrail medyasına yansıyan görüntülerde, terminal binasının yakınından dumanlar yükseldiği görüldü.

13:00 Avustralya'da İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını söyledi

12:37 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini belirtti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

12:14 İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin sınır bölgesindeki 3 beldede yaşayan Filistinlilerden evlerini terk etmelerini istedi

İsrail ordusu: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 ton patlayıcı kullanıldı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne her birine onlarca savaş uçağının katıldığı 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 800'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedildi.

10:41 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 493'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı

09:40 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşimlerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların devam ettiğini söyledi.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi yıkıldı. Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.

09:26 İsrail ordusu, gece boyu Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı. Filistinli grupların bazı yetkilileri yaşadığı gerekçesiyle birkaç yüksek katlı konuta da hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde ise 3 tünelin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91'i çocuk olmak üzere 436'ya ulaştı. Açıklamada, İsrail'in 3 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiği, 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.

07:57 Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın kent ve beldelerinden el-Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkıliyye'de geçen cumartesiden bu yana toplam 14 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamas Hareketi'nin Aksa Tufanı adını verdiği saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırılarının yanı sıra, Batı Şeria'ya da baskınlarını artırdı. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar sürerken, Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada hareketi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

06:30 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi.

04:31 İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

03:22 İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda, 6 Filistinli hayatını kaybetti.

01:33 Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını" söyledi. Kassam Tugayları üyelerinin, esir aldıkları İsraillilerin bazılarının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belgelediğini aktaran Ebu Ubeyde, esirlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Kassam Tugayları güçlerinin hala İsrail'de bulunduğunu, bazı şehir ve Yahudi yerleşim yerlerinde çatıştığını belirten Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Mav'kiim Yahudi yerleşim bölgesinde şiddetli çatışmalara girdiklerini ve İsrail saflarında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ifade etti. Ebu Ubeyde, Kassam'a bağlı silahlı güçlerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Sofo bölgesinde konuşlandığını ve İsrail güçleriyle çatışmalarının hala sürdüğünü bildirdi. İsrail makamlarından Hamas tarafından ele geçirildiği belirtilen yeni esirlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Kassam Tugayları, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan'ın roketlerle vurulduğunu belirtti. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde "Büyük Tel Aviv"i de içine alan bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.