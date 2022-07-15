İsrail duyurdu: 24 saat açık olacak

İsrail Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Batı Şeria ve Ürdün arasındaki sınır kapısının durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, birkaç aydır Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ve ekibinin, Allenby Sınır Kapısı'nın haftanın 7 günü 24 saat açık tutulması için ABD'li, Filistinli ve Faslı yetkililerle görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretiyle sınır kapısıyla alakalı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ifade edilen açıklamada, 24 saat açık kalma kararının çalışma saatlerinin uzatılması nedeniyle gerekli personel istihdamı sağlanması ve lojistik hazırlıkların tamamlanmasının hemen ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

Söz konusu kararın Bakan Merav Michaeli'nin bölgesel iş birliğini güçlendirme çabaları kapsamında alınan bir dizi karardan biri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Fas Kralı 6. Muhammed'e Orta Doğu'da barış ve istikrara katkı için sarf ettikleri çabalardan ötürü teşekkür edildi.

Ürdün ve Batı Şeria arasındaki sınır kapısı, gündüzleri sabahtan akşama kadar açık tutuluyor. Filistin toprakları tarafındaki bölümü İsrail kontrolünde bulunan sınır kapısını, Ürdünlüler, "Kral Hüseyin Köprüsü"; Filistinliler, "Kerame (Onur); İsrailliler, Allenby şeklinde adlandırıyor.