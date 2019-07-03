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İsrail duyurdu: ABD ile İran arasında savaş çıkarsa askeri müdahaleye hazırız

İsrail Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş çıkması halinde askeri müdahaleye hazır olduklarını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 'İran şu an gri bölgede ve yaptığı hatalar ile kırmızı bölgeye girebilir, yani savaşa sebep olabilir' dedi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Herzliya kentinde gerçekleşen uluslararası güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, "İran şu an gri bölgede ve yaptığı hatalar ile kırmızı bölgeye girebilir, yani savaşa sebep olabilir. Bu yüzden askeri çatışma olasılığını göz önünde bulundurmalıyız. Bu nedenle İsrail, her türlü senaryoya karşı kendi hazırlığını yapmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
 
İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesi ve Körfez’deki petrol tankerlerini vurması nedeniyle bölgede çıkabilecek olası bir savaşta, İsrail ABD'nin yanında yer almaya hazırlanıyor.
 
"AVRUPA İÇİN BİR UYARI SİNYALİ"
 
İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşmasının Avrupa için bir "uyarı sinyali" olduğunu ileri süren Katz, "İran kaplanını beslemek, sorunu çözmeye yardımcı olmayacak. Sert politikalar ve yaptırımların yanı sıra ABD'nin İran'a karşı siyaseti desteklenirse kısa sürede bu kaplanın kağıttan olduğu ortaya çıkacak." demişti.
 
Katz, İsrail’in tek başına hareket etmek zorunda kalsa bile İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini söylemişti.
 
İRAN: İSRAİL'İN YARIM SAATLİK ÖMRÜ KALIR
 
Geçtiğimiz günlerde de İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu'na bağlı Nükleer Alt Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ABD'nin İran'a saldırması durumunda İsrail'in yarım saatlik ömrü kalır ifadesini kullanmıştı.
 
Tahran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.
 
Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ile iki ülke arasındaki gerilimin sıcak bir savaşa dönmesi ihtimali gündeme gelmişti. (Euronews)

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