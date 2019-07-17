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İsrail el koyduğu 13 tekneyi Gazze'ye iade etti

İsrail, geçmiş yıllarda el koyduğu Gazzeli balıkçılara ait 13 tekneyi iade etti.

  • AA
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AA muhabirine konuşan Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, İsrail'in el koyduğu Gazzeli balıkçılara ait 13 tekneyi iade ettiğini ve teknelerin Gazze'nin batısındaki balıkçı limanına ulaştığını belirtti.
 
İsrail'in iade etmeye karar verdiği 65 tekneden şu ana kadar 44'ünün Gazze'ye ulaştığını ifade eden Bekr, bugün gelen 13 teknenin ise motorlarının sökülerek gönderildiğini aktardı.
 
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor. 
 
Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor. 
 
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 
 

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