İsrail: Elimizde Hamas'ın bebekleri hedef aldığına dair bilgi yok

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail tarafında "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddialarına yer verildi.

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğü'ne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok" yanıtını verdi.