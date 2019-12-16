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İsrail Enerji Bakanı'ndan Mısır'a doğal gaz ihracına onay

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Mısır'a doğal gaz ihracatının başlamasına onay veren belgeyi imzaladı.

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İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Bakan Yuval Steinitz'in onayının ardından Tel Aviv'in gelecek ay Mısır'a doğal gaz ihracatına başlamasının beklendiği belirtildi.
 
Steinitz, bu adımla İsrail'in ilk kez enerji ihraç eden ülke konumuna geleceğine dikkati çekerek, "Leviathan ve Tamar gaz sahalarından Mısır'a doğal gaz ihraç etmemiz, Kahire ile Tel Aviv arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından, iki ülke arasındaki en önemli ekonomik iş birliği olacak." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bakan Setinitz aralık ayı başında yaptığı açıklamada, İsrail'in birkaç ay içinde Mısır ve Ürdün'e gaz ihracına başlayacağını duyurmuştu.
 
İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahası olan Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.
 
Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının işletmesini elinde bulunduran İsrail'in Delek Şirketi ile Mısır'ın Dolphinus Şirketi'nin 2018 yılında yaptığı anlaşmaya göre, İsrail, 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı Mısır'a ihraç edecek.

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