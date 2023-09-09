İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2023 Cumartesi / 24 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Fas'a insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderiyor
Dünya

İsrail, Fas'a insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderiyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a insani yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderilmesi için orduya hazırlıklara başlama talimatı verdi.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 10:54 - Güncelleme:
İsrail, Fas'a insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderiyor
ABONE OL

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Gallant'ın, bölgeye insani yardım ve arama kurtarma ekipleri göndermek üzere ordudan hazırlıklara başlanmasını istediği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Eli Cohen de İsrail'in Rabat'taki Büyükelçiliği'ne depremin meydana geldiği Fas'taki İsrail vatandaşlarına ulaşılması talimatını verdi.

İsrail medyasına göre Cohen ayrıca Fas'a insani yardım, arama kurtarma ekiplerinin gönderilmesi konusunda koordinasyon sağlanmasını istedi.

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde şu ana kadar 632 kişinin yaşamını yitirdiğini, 329'unun yaralandığını açıklamıştı.

Fas medyası, yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

  • deprem yardımı
  • Fasa arama kurtarma
  • İsrail insani yardım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.